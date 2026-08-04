Erdoğan, okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı.