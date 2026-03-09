Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, önceliğimiz ülkemizi bu yangından uzak tutmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız.

Türkiye Cumhuriyeti her alanda güçlüdür, muktedirdir, her türlü saldırıyı püskürtecek, bekasına uzanan kirli elleri kıracak kapasiteye hamdolsun sahiptir.

'Devletimiz ve hükümetimiz asla acziyet içinde değildir'

Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini, 86 milyonun huzurunu temin etmek en büyük hassasiyetimizdir.

Ne devletimiz ne de hükümetimiz asla bir acziyet içinde değildir.

Türkiye, İran krizinde hakkın, adaletin, uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın tarafındadır, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır.

Proaktif bir yaklaşımla attığımız adımlar sayesinde piyasalarımız sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ediyor.

"Piyasaları güvence altına alacak düzenlemeler hayata geçirildi"

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi.

"Enerjide risk altında değiliz"

Enerji arz güvenliğinde yaptığımız yatırımlar, imzaladığımız anlaşmalar ve aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir riskle karşı karşıya değiliz.

MB rezervleri 200 milyar dolar civarında, finansal sistemimiz, sağlam sermaye yapısı ve güçlü likiditesiyle her türlü riski absorbe edebilecek kapasitede.

Ülkemizde tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda Allah'ın izniyle bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz.

İran sınırındaki 3 gümrük kapımızda herhangi bir sorun ya da yoğunluk bulunmuyor.

"Hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz"

F-16'larımız, havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla muhtemel tehditlere karşı hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz.

İran samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor.

Şu an sınır hattımızda herhangi bir sorun ya da hareketlilik yok. Sınır hattında, hudut kapılarında ve ilgili illerimizde önleyici tedbirlerimizi arttırdık.

Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eş güdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz.