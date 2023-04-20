Erdoğan: Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu Meclisimizden geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'in daveti üzerine canlı bağlantıyla katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'ndaki konuşmasında, Biden'a bu önemli konuyu gündemde tutma konusundaki kararlılığı ve foruma daveti için teşekkür ederek bu vesileyle deprem felaketiyle mücadelelerine verdikleri destekler için müteşekkir olduklarını belirtti.

Depremin ardından aynı bölgede meydana gelen sel felaketinin, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle ülkeyi bir kez daha karşı karşıya bıraktığını söyleyen Erdoğan, depremin etkilediği şehirleri tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırdıklarını anlattı.

Türkiye'yi bütün afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldıklarını işaret eden Erdoğan bir sene içerisinde afetzedeleri içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm, küresel dayanışmadan geçiyor. Bu kapsamda Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen 27'nci Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanımızı açıkladık. 2053 Yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi 2 katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu Meclisimizden geçirmiş olacağız. 31'inci Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik. Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız."

"Ortak evimiz dünyanın geleceği için yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız da devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer yandan eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Sıfır Atık Projesi'ni, BM Genel Kurulu'nda Aralık 2022'de kabul edilen kararla küresel ölçeğe taşıdıklarını aktardı.

Türkiye'nin mimarı olduğu bu kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini aktaran Erdoğan, karar uyarınca konuya dair farkındalığın artırılması amacıyla BM çatısı altında eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında Danışma Kurulu tesis edildiğini anımsattı.

Erdoğan, "Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16'ncı Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak. Bu şekilde, sözleşmenin dönem başkanlığını 2 yıl süreyle üstlenecektir." bilgisini verdi.

"Ortak evimiz dünyanın geleceği için yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız da devam ediyor." diyen Erdoğan, geçen günlerde kullanıma sundukları elektrikli otomobil Togg'u da bu hedeflerinin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji kapasitemizin toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Bu bakımdan dünyada 12'nci ve Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da 2'nci sırada bulunuyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar sayesinde yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonu engellenmiştir. Hidrojen teknolojileri stratejimizi ve yol haritamızı bu yılın başında yayımladık. Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz."

İklim değişikliğiyle mücadelede finans ve teknoloji transferinin önemine dikkati çekmek istediğini kaydeden Erdoğan forumun hayırlara vesile olmasını temenni etti.