Erdoğan, Özel’e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 31 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadeleri nedeniyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, Özel'in "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yargılanması ve 1 milyon liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi istendi.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkeme, Özel’in ifadelerinin ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı, kişilik haklarına saldırı olmadığına karar vererek, tazminatın ödenmemesine hükmetti.

"Düşünceyi açıklama özgürlüğü, demokrasinin işleyişi için hayati önemde"

Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin, "toplumsal ve siyasal çoğulculuğu sağlamak, her türlü düşüncenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır. Bu itibarla düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, demokrasinin işleyişi için hayati önemdedir" şeklindeki kararlarından alıntı yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de "İfade özgürlüğü; incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. İfade özgürlüğü; yokluğu halinde demokratik bir toplumdan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir" tespitlerini içeren kararının aktarıldığı gerekçede, ifade özgürlüğüne yapılan bir müdahalenin, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değil ise demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

"Aihm'in yerleşik içtihatları var"

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamalar kapsamında somut olay irdelendiğinde, Esenyurt Belediye Başkanının tutuklanması sebebiyle topluluğa karşı hitap eden davalının konuşmasında özetle, 'tutuklama işleminin kanuna ve hukuka aykırı olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının davalıdan aldığı emir ve talimatla soruşturma başlatıp tutuklamanın gerçekleştiği, Başsavcının Zekeriya Öz benzeri olduğu, ülkede sorun olup olmadığına yönetimin karar vermesi halinin diktatörlüğün var olduğunu gösterdiği' yönünde beyanlarının olduğu görülmüştür. Konuşma içeriğinde davacının kişilik haklarını zedelemeye yönelik sözlerin bunlardan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Konuşma içeriğinin tamamı itibariyle davacıya yöneltilen sözlerin herhangi bir sıradan vatandaşa yönelik olması hali ile, Cumhurbaşkanı olan davacıya yönelik olması halinin eş değer durum olarak kabulünün mümkün olmayacağı, AİHM' in yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere, toplum önünde olan kişinin en ağır eleştirilere dahi katlanma yükümlülüğünün bulunduğu sabit görülmekle; davalının, davacıyı hedef almak suretiyle sarfettiği sözlerin ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı, kişilik haklarına saldırı olarak kabulünün mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Davalının davacıya yönelik kişilik haklarını zedeler mahiyette konuşması olmadığı sabit görülmekle; davanın reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir."

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına yönelik sert eleştiriler yaptı. Esenyurt’ta düzenlenen toplantıda konuşan Özel, Esenyurtlulara sahip çıktıklarını vurguladı.

"Sen Erdoğan’ın Zekeriya Öz’üsün”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu operasyonu yönettiğini iddia etti. Özgür Özel, operasyonu yöneten Akın Gürlek’i de Zekeriya Öz’e benzetti, “Erdoğan’ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz’ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan’ın Zekeriya Öz’üsün” dedi.

“Ahmet Hoca’nın tutuklanacağını dün öğle saatlerinde Erdoğan açık açık söyledi. Talimatı vermişler. Biliyorsunuz, Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Hrant Dink davasında Saray’ın talimatlarını yerine getiren biri vardı. Onun adı seyyar giyotin. Mahkeme mahkeme gezdirip adaleti katlettirmişlerdi. Onun adı adaletin celladıydı. Son görevi bakan yardımcılığıydı. Bir telefonla, ‘Bana İstanbul’da lazımsın’ emriyle koştu geldi ve dünkü operasyonu yönetti. Buradan sesleniyorum: Sayın Erdoğan’ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz’ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan’ın Zekeriya Öz’üsün.”

Ayrıca Özel cumhuriyetin 101. yılında yapılan bu müdahalelerin halkın iradesine bir darbe olarak nitelendirdi. Daha sonra Özgür Özel, iktidarı ve ortaklarını hedef aldı. Özel, “Karşımıza her türlü kötülüğü diktiler, ancak sinmedik, eğilmedik. Dolayısıyla bugün de millet iradesine saygısızlık eden iktidara karşı dimdik ayaktayız” diye konuştu.

Özel, Ahmet Özer’in terörle ilişkilendirilmesi girişimlerini, FETÖ kumpaslarına benzetti. Ayrıca Özel, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımını eleştirerek, “Kürt sorunu yok diyenler, Esenyurt’ta yaptıklarıyla Kürt sorununun varlığını tüm dünyaya ilan etmişlerdir” dedi.

"Tek başına kurtuluş yok"

İktidarın çeşitli hesaplarla anayasa değişikliği arayışında olduğunu savunan Özel, “‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyen Esenyurt halkına sesleniyorum: Türkiye’nin bütün sorunları çözülmeden bir anayasa yapılması kabul edilemez. Gezi davası tutsakları, Can Atalay, Osman Kavala gibi isimler içerideyken anayasa olmaz” dedi.

Özel, son dönemde muhalefetin Meclis’ten çekilerek “sine-i millet” çağrıları ile erken seçim yapılacağı söylemlerine tepki gösterdi. Bu hamlenin erken seçim yerine ara seçime yol açacağını belirten Özel, “130 ya da 200 milletvekili istifa etse dahi bu erken seçime değil, ara seçime götürür. AKP ve MHP, böylece Meclis’te 400 sandalye alarak anayasa değişikliğini rahatça geçirebilir. Bu bir tuzaktı. Muhalefet bu tuzağa düşmemeli” diye konuştu.