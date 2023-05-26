Erdoğan: Parlamento bizde, nasıl kanun çıkaracaksın?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi önümüzde kritik bir imtihan olan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu pazar yine sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız." dedi.

Partisince, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde halkı selamlayan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

Esenler'i çok sevdiklerini kaydeden Erdoğan, "Ama bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Yollar boyunca o ne muhteşem bir katılımdı. Şu anda alanda resmi rakam 90 bin. Yollarda 50 bin. 140 bin. Maşallah bu ne demektir? Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak." dedi.

Erdoğan, her zaman olduğu gibi Esenler'e inandığını ve güvendiğini kaydederek, pazar günü Esenler'in bir başka sesleneceğini dile getirdi.

İstanbulluları, Esenlerin güzel insanlarını, baş tacı kıymetli kadınları ve geleceğin teminatı gençleri en kalbi duygularıyla, hasretle ve muhabbetle selamladığını dile getiren Erdoğan, "Buradan sizlerin vasıtasıyla tek tek haneleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle tüm Esenler'i selamlıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdediyorum. Bizlere sizlerin şu sevgisini bahşeden Rabbime hamdediyorum. Aşkınız için, vefanız, kadirşinaslığınız, bütün bunlardan dolayı her birinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Tüm İstanbul'a dalga dalga yayılan büyük bir sevda var"

Esenler'in kendilerini hiç bir zaman yanıltmadığını aktaran Erdoğan, Esenler'in her zaman aşkla, şevkle, hasretle her sandıklarda patladığını dile getirdi.

Erdoğan, bugün bu meydanda muhabbet, samimiyet olduğunu ifade ederek, "Bir kelamı kibarda ne diyor? 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl.' Siz işte bütün bu aşkınızı, o kaynaktan alıyorsunuz. Bugün bu meydanda birbirini Allah için sevenler var. Bugün bu meydanda, gönülden gönüle giden o gizli yol var. Bugün bu meydanda sadece bizlerin sırrına erebileceği bir dayanışma var. Dörtyol Meydanı'ndan tüm Esenler'e, oradan da tüm İstanbul'a dalga dalga yayılan büyük bir sevda var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şair Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinden "Müslüman yürekler bilirim daha/Kızdı mı cehennem kesilir/Sevdi mi cennet/ Eller bilirim haşin, hoyrat, mert/Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır/ Her kırışığı sorulacak bir hesabı/Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır." dizelerini okudu.

"Tarihimizin en yüksek katılımlılarından bir seçimi gerçekleştirdik"

Bugün bu meydanda dosta güven, ülkenin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Şu kararlılığı görüp de gururlanmamak mümkün mü? Bu kardeşinizin etrafında şu kenetlenmeyi görüp de Allah'a şükretmemek mümkün mü? Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 7 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting gerçekleştirdiklerini belirterek, o gün 1 milyon 700 bin kişinin Atatürk Havalimanı'nda toplandığını hatırlattı.

Bunun birilerine korku verdiğini kaydeden Erdoğan, "Ama bizlere de aşk, sevda verdi. Tek yürek, tek bilek olduğumuz o muhteşem mitingin rüzgarıyla 14 Mayıs'ta ne yaptık? Sandığa koştuk. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya örnek bir demokrasi dersi verdik. Dünyada böyle bir yer bulamazsınız. Yüzde 40, yüzde 50. Buralarda seçimler yaparlar. Bizde ise yüzde 90'a dayandı. Böyle bir seçim. Tarihimizin en yüksek katılımlılarından bir seçimi gerçekleştirdik. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, sandığa giden her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Esenler, milletvekilliği seçiminde İstanbul birincisi oldu"

Erdoğan, Esenler'in milletvekilliği seçiminde İstanbul birincisi, cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla şahsıma büyük teveccüh gösteren siz kardeşlerime hassaten şükranlarımı sunuyorum. Hep söylediğim gibi milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda Allah'a hamdolsun rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri artık kapandı. Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini de beyan etti. Şimdi Millet İttifakı ne yapıyor? Ya ne yapacaksınız siz artık? Parlamentonun dışında kaldınız. Bay bay Kemal sen ne yapacaksın? Bir defa parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı? Yok. Yasama organı neresi? Parlamento. Parlamentoda 323 kimde? Cumhur İttifakı'nda. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? Şimdi ben diyorum ki Esenler sana yol vermedi bay bay Kemal."

İnsanların bir kez daha "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün" dediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tercihini bizden yana zaten kullandı. Şimdi önümüzde kritik bir imtihan olan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu pazar yine sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Öyleyse pazar günü sandığa gidip oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize birinci turda olduğu gibi bu destekle beraber inşallah 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz. Çünkü biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Artık bu acıları bir daha çekemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödediklerine işaret ederek, "Hatırlayın. Rahmetli Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatanların o nobran tavrı, bu milletin milyarlarca dolar parasına mal oldu. Şimdi bay bay Kemal işte o anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor ama bizim farklılığımız var. Biz öyle anayasa kitapçığı falan fırlatmayız. Biz anayasa kitapçığını okur, kararımızı da ona göre veririz." değerlendirmesinde bulundu.