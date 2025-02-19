Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

TÜSİAD'a yanıt

"TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan ve provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şunun altının çizmek istiyorum. Demokraside kimse eleştiriden azade değildir. Biz de eleştirilere kulağımızı tıkamadık, tıkamayız. Yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Hakaret içermediği, vesayet içermediği müddetçe her türlü fikrin tartışılmasını sağladık. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında muhalefet figürlerini dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır."

"TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu olduğu dönemlerin ürünüdür. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini hepimiz hatırlıyoruz. Eski Türkiye'de bunlar sadece paraya hükmediyorlar, siyaseti dizayn ediyorlardı. Biz buna dur dedik. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık."

"Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu. Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda öneli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır."

"Türkiye'nin gerçek anlamdaki her kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. TÜSİAD’ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığının farkındayız."

"Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz, Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almayacaksınız."

"Ya parti kurarsınız ya da ağzınızdan çıkacak iki çift lafa bakan muhalefet partilerinden birisini seçersiniz. Ürettiğiniz, çalıştığınız sürece 85 milyonun her bir ferdi gibi sizi de destekleriz."

"Kusura bakmayın, bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık bataklığına sürüklemenize izin vermeyiz."

"Eyy TÜSİAD şu deprem afetinde siz ne yaptınız? Acaba siz AFAD’ın yanında ne kadar destek verdiniz?"

"Özel, 85 milyona rezil rüsva oldu"

"CHP'de gelen gideni aratır düzeni Sayın Özel ile de bozulmadı. Türkiye'de muhalefet açığı var. Bu açık günden güne büyüyor, ülke için dertleri yok. Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Muhalefette genel başkan değişti, zihniyet değişmedi. Grup kürsüsünde Almanca şiir okuma müsameresinden şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar hünerini sergiledi. Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı. Devreler yandı. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl cahilin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı."

"Merhum Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken tam anlamıyla şiir katliamına imza attı. Şiir konusunda kendisini geliştirmesi için bazı tüyolar verebiliriz. Sürekli polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in kendini süratle toplamasını temenni ediyoruz. Yakın dostlarının siyasetin ciddi bir iş olduğunu Özel'e hatırlatması lazım. Bu vahim tablo karşısında şu gerçeği aklınızdan çıkarmayın. Milletimiz sizleri buraya çalışmanı, üretmeni amacıyla göndermiştir. Milli iradenin temsilcileri olarak şikayet etme gibi lüksümüz yoktur."

Bahçeli'ye geçmiş olsun dileği

"Cumhur İttifakı ortağımız MHP'li arkadaşlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Bahçeli'ye geçmiş olsun diliyorum. Sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyuyorum."

AK Parti Kongreleri

"12 Ekim'de başlayan ilçe ve il kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongrelerimizle birlikte tamamladık. Genel Merkez, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları kongrelerimizi gerçekleştirdik."

"AK Parti'de kavga, gerilim, çatışma ve tefrika bekleyenler bugüne kadar hep avuçlarını yaladılar. Bu gelenek inşallah 23 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Büyük Kongre’mizde de bozulmayacak."

CHP Kurultayı: "Bizi karıştırmayın"

"Medyaya yansıyan iddiaların yenilir yutulur tarafı yok. Ana muhalefet cephesinde patlak veren iddiaları kendi seçmenlerinin de büyük bir teessüfle takip ettiğine inanıyorum. Son tartışmalarda bizim tavrımız bellidir. Biz şeffaflığın ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Temennimiz ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette arınmaya ve temizliğe vesile olmasıdır. Bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar.

Para kulelerinin temsil ettiği anlayışın siyaset kurumundan atılması şart. Sandığın itibarına gölge düşüren gayrı meşru tasarrufun reddedilmesi siyaset adına önemli bir kazanım olacaktır. Gayya kuyusuna bizi de çekmelerine izin vermeyeceğiz. Konu yargıya intikal ettiğine göre kozlarını mahkemede halletsinler. Bizim onların hançer siyasetiyle oynayacak ne sabrımız ne midemiz var. Biz ne hançer biliriz, ne de şaibeli iş yaparız. Biz temiz siyaseti rehber edinmiş bir partiyiz."

Asya turundaki TOGG hediyeleri

"Lokum yerine TOGG hediye ettik. Muhalefeti rahatsız etti. Ufku dar olanlar anlamaz. Milletimizin binlerce yıllık tarihini bilmeyenler binlerce kilometre uzakta Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlamaz."