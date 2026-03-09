Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: İran'dan "ortak soruşturma heyeti" teklifi

İran medyanın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Cumhurbaşkanı Recep Taayip Erdoğan bu akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti ve bunun komşu ülkeler arasında ayrılık yaratmayı amaçlayan düşman girişimleri olduğunu söyledi.

Erdoğan ise Minab’daki okul trajedisini kınadı, hayatını kaybeden Hamaney için taziyelerini iletti ve İran’ın yeni Yüksek Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney için başarı dileklerini sundu. Ayrıca Türkiye’nin gerilimi azaltmaya kararlı olduğunu belirterek, Ankara’nın İran ile karşı karşıya gelmeyi hiçbir zaman düşünmediğini ifade etti.

Pezeşkiyan da düşmanca iddiaların araştırılması için ortak bir ekip kurulmasını önerdi ve propaganda faaliyetlerinin iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.