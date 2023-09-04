Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Erdoğan, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tahıl koridoruna ilişkin, "Yapacağımız görüşmeden sonra Putin'le dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak." dedi.

Erdoğan: "Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum." açıklaması yaptı.

Putin: Tahıl anlaşması için görüşmelere açığız

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız." ifadesini kullandı.

Putin, "Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız." diye konuştu.