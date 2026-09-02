Erdoğan-Putin görüşmesinde Akkuyu mesajı: Açılışını yapalım diye bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin buluşması, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25'inci kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen zirve marjında gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın da katıldı.

Erdoğan ve Putin son olarak 12 Aralık 2025'te, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Uluslararası Barış ve Güven Forumu sırasında bir araya gelmişti.

Liderler görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundular.

Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin yüksek seviyede sürdüğünü belirterek Türkiye'yi hem dış politikada hem ekonomide Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olarak nitelendirdi.

Rus lider, iki ülkenin büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğine dikkat çekerek özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) atıfta bulundu ve santralin ilk ünitesinin hedeflendiği gibi bu yıl içinde devreye alınacağını belirtti.

Erdoğan: Açılışını yapalım diye bekliyoruz

Erdoğan da Putin'le bir araya gelme fırsatını değerlendirmeyi önemli bulduğunu belirterek Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugün "geçmişteki her döneme kıyasla çok daha ileri bir düzeyde olduğunu" vurguladı.

Rus turistlerin Türkiye turizmindeki ağırlığına, özellikle Antalya'nın en önemli turist kaynağının Rusya olduğuna dikkat çeken Erdoğan'ın en önemli mesajı nükleer santraller ile ilgili oldu.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in derlediği habere göre 2Akkuyu Santrali'nin "bitim dönemine girdiğini" belirten Erdoğan, santralin açılışının ardından yeni projelerin gündeme geleceğini şu sözlerle duyurdu:

"Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

Rusya'ya bağımlılık tartışması

Ankara, nükleer kapasitesini Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da yeni santrallerle genişletmek isterken, Moskova'nın bu alandaki rolünün büyümesi bağımlılık tartışmasını da beraberinde getiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın güncel planına göre, Akkuyu'nun yanında Sinop ve Trakya'da iki büyük ölçekli nükleer santral daha planlanıyor. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler (SMR) de gündemde.

Türkiye 2053'e kadar nükleer kurulu gücünü 20 gigavat seviyesine çıkarmayı ve nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payını yaklaşık yüzde 30'a yükseltmeyi hedefliyor.

Daha önce Ankara'dan yapılan açıklamalarda yeni projelerde tek bir ülkeye bağlı kalınmak istenmediği vurgulanmış; Enerji Bakanlığı, Rusya'nın yanı sıra Çin, Güney Kore, ABD, Kanada ve Fransa ile görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı. Bakanlık, özellikle yeni projelerde daha yüksek yerlilik oranı ve teknoloji transferi istiyor.

Ankara-Moskova hattında gündem ne?

İki liderin görüşmesinin ardından henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, Ukrayna savaşındaki son durumun, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıların ve çıkmaza giren barış görüşmelerinin gündeme gelmiş olduğu değerlendiriliyor.

Hem NATO üyesi olan hem de Rusya ile iletişim kanalları açık tutan Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bir denge politikası izlemeye çalışıyor.

Ukrayna barış müzakerelerinin yeniden Türkiye ev sahipliğinde yapılmasını isterken, İstanbul ve Ankara'da geçmişte bu tür toplantılar düzenlenmiş, Türkiye tahıl ticaretinin devamı için de rol üstlenmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmeden hemen önce Türkiye'nin Karadeniz üzerinden tahıl taşımacılığının güvenliğini sağlayacak yeni bir plan hazırladığını ve hem Rusya hem de Ukrayna ile temas hâlinde olduğunu açıklamıştı. Ancak Rusya, Karadeniz'de tahıl ticaretinin önünü açacak yeni bir girişime sıcak bakmadığını duyurdu.

"Kiev ile müzakere zemini yok"

Zirve öncesinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Erdoğan-Putin görüşmesinin gündeminin geniş tutulacağını, ancak öne çıkan başlıklardan birinin Karadeniz'deki mevcut durum olacağını açıklamıştı. Uşakov, Ukrayna meselesinin de genel çerçevede ele alınacağını, ayrıca iki liderin ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine dair konuları görüşeceğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin şu an itibarıyla askıda olduğunu ve sürecin ilerletilmesine yönelik yeni bir öneri bulunmadığını duyurmuştu. "Türkiye'de müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimali" sorusuna ise Peskov, Moskova'nın bu kanala kapalı olmadığı, ancak şartların şu an oluşmadığı yanıtını vermişti.