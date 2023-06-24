Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran: Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz

İran, Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da yaşananları bu ülkenin iç meselesi şeklinde değerlendirerek, "İran, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'daki gelişmeleri AB ve G7 ülkeleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'daki gelişmeleri G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le görüştüğünü bildirdi.

Blinken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

ABD'nin Rusya'daki gelişmeler bağlamında "müttefikler ve ortaklarıyla yakın koordinasyon" içinde olacağını belirten Blinken, G7 dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le görüşme yaptığını ifade etti.

Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'daki durumu yakından izlediği bildirildi.

Fransız BFMTV kanalının Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre Macron, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor.

Macron, "Ukrayna'yı desteklemeye odaklandığını" belirtti.

Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.