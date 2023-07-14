Erdoğan: Putin ile tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili, "Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz." diyen Erdoğan, "Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz.' dedik." diye konuştu.