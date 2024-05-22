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Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılmak üzere İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze törenine katılmak üzere İran'a gidecek.

Haber Merkezi
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Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılmak üzere İran'a gidiyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İran'a gideceğini açıkladı.

Çelik, Erdoğan'ın, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze törenine katılacağı belirtildi. Yarın, Reisi'nin cenazesinin defnedilmek üzere Meşhed kentine gönderilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, bugün Tahran'da düzenlenen resmi törene katıldı.

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