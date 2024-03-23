Erdoğan: Rus halkının acısını paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin "Büyük Ankara Mitingi"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

- Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz.

- 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli, Ankara’yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir.

- "Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var ve bundan seçmenin haberi yok.

- Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.

- Milletimiz 31 Mart’ta, CHP’ye ve DEM’lendiği ortaklarına da AK Parti ve Cumhur İttifakına kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecek.

- Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız.

- Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan-Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz.

- Başkenti, savunma sanayinin merkezi konumuna getirdik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yarısını Ankara yaptı.