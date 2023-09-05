Erdoğan: Rusya’nın iki özel isteği var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan, Rusya dönüşü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Arap aşiretler, oraların gerçek sahipleridir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist.

- Terör örgütü PKK/YPG’nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir.

- Deyrizor’daki petrolün kontrolü için, terör örgütünün yapmayacağı katliam yoktur. Bu konuda muhatap ülkelere gerekli uyarılarımızı yaptık, yapıyoruz.

- Terör örgütüne verilen her silah, bölgede akan kanın sürmesine, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasına hizmet etmektedir.

- Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor.

- (Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması önemli.

- Rusya’nın iki özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının SWIFT sistemine bağlanması, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması.

- 28 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri Guterres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden kaynaklanacak aracılık mekanizması teklif etti.

- Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak, durdurmak için adım atan ülkeler var.

- Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Buna yönelik her eylem, Irak’ın bütünlüğünün bozulması demektir.

- Türkmen yurdu Kerkük, farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.

- Doğal gazla ilgili merkez kurma planımız var. Rusya ile bu planı görüşeceğiz. Trakya’daki hatların ötesinde ülkemizi bir merkez haline getirelim istiyoruz.

- Son yıllardaki yatırımlarla ülkemizi doğal gaz üssü haline getireceğiz. Türkiye’yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz.

- Enerji, doğal gaz, madencilik gibi konularda kim ne yapmak istiyorsa gelsin. Ataşehir'de Finans Merkezimizin bir bloğunda bu merkezi kurabiliriz.

- Cumhur İttifakı'nı en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız.