Erdoğan: Sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde yurt genelinde oy verme işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerine yer verdi.