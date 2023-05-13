Erdoğan: Sandıktan çıkan sonucu kabul edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, adeta final diyebilecekleri ortak televizyon yayının kendisi için de güzellik olduğunu kaydetti.

Bugün yoğun programlarının olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlerle birlikte bu pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun ilk işaret fişeğini bildiğiniz gibi Cumhuriyet'imizin 99. kuruluş yıl dönümünde atmıştık. Pazar günü seçimde elde edeceğimiz sonuçla Cumhuriyet'imizin ikinci asrı olan 'Türkiye Yüzyılı' resmen başlayacaktır. Milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye yeni bir adeta zafer armağan edecektir. AK Parti, 14 Mayıs'tan sonra da kendisiyle yarışmaya devam edecek. 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve daha müreffeh Türkiye inşası için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu konuda hazırlıklarımız mevcut. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle inşa edeceğiz. Zira vatandaşımızın yanımızda olmadığı, arkamızda olmadığı böyle bir süreci devam ettirmek mümkün değil." diye konuştu.

"85 milyonun her bir ferdi kazanacak"

"Pazar günü, milletim, ülkesini ne terör örgütlerinin eline, ne de tefecilerin insafına bırakmayacağını tüm dünyaya gösterecektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Seçim günü genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. O gün gönül coğrafyamızda bizim için, Türkiye için dua edenler kazanacak. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazanacak." diye konuştu.

Bugün Balkanlar'dan gelen birçok dostunun olduğuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar yeni değil. Yıllardır 20 senedir, 30 senedir tanıştığımız dostlarımız. Ya benim Balkan ziyaretlerinde ya da onların bizi ziyaretlerinde tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Ve bugün onlarla cumada beraber olduk. Daha sonra onlar akşam tüm Rumeli sakinleriyle bir araya geldiler. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Gençlerle heyecan dolu, coşku dolu bir akşamı geçirdik. Ve onlarla olan birlikteliğimizde aynı zamanda ödüller vardı. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda depremle ilgili olan süreçle alakalı. Ve o toplantıda hakikaten benim herhalde hayat hikayemde ayrı bir yer alacak. Yöneticilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılı sporcularımıza ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki süreci de bu anlamda çok değerli buluyorum."

"Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden söz ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yönelik soru üzerine, "Her şeyden önce tabii bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen bay bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Terör örgütleri ile kol kola yürüyen ortaklık kuran Kılıçdaroğlu, özellikle tabii karşısına çıkınca böyle bir saldırı ile karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden söz ediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli." diye konuştu.

"Bu bir FETÖ taktiği"

"Bugün Muharrem Bey'i (İnce) aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl saldırı oldu filan diye bunları bir kendisiyle konuşayım istedim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola olduğu, el ele olduğu. Bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şeydir diye söylemiyorum. Ama bu bir FETÖ taktiğidir. Yani bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişte de bunlar yapıldı. Tabii Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Ama olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı, bu defa da aday olduğunu açıkladı. Şimdi enteresan olan tabii Muharrem Bey'in bu kararının arkasında tabii birçok, şüphesiz ki gerçekten yani namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Böyle bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Yarış keşke dörtte dört devam etmiş olsaydı"

İnsanın haysiyeti ve namusunun çok önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani bu tür iftiralarla karşı karşıya kalınırsa tevessül edeceği yollardan bir tanesi en son da olsa böyle bir yoldur. Ve gelinen nokta da budur. Avukatlarına vesaire bu konuyla ilgili böyle bir görevi verdiğini de kendileri zaten ifade ettiler. Ve biz de özellikle yani devlet olarak yapılabilecek neyse bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu da söyledik. Çünkü böyle bir yarışta yalnız bırakmak da asla doğru olmaz. Ve devlet olarak yapmamız gereken gerek Adalet Bakanlığı noktasından gerek İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bizim bulunduğumuz makamın da görevidir. Ve bu süreçte tabii böylece başlamış olacaktır. Tabii yarış keşke dörtte dört devam etmiş olsaydı. Ama şu anda bir eksiğiyle gidiyor ama tabii oy pusulasında değişen bir şey yok yani. Oy pusulasında yine bütün bu dört oy da orada yerini alıyor. Temennim odur ki sonucu hayır olsun."

Seçim sürecinde terörist elebaşılarının Millet İttifakı'na ve adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek ifadelerini nasıl yorumladığı sorulan Erdoğan, bu sorunun çok çok önemli olduğunu, belki de bu kampanyanın nirengi noktası denilebileceğini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele tarihinin en büyük kazanımlarının elde edildiği safhada olunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cudi'de biz varız. Gabar'da biz varız. Tendürek'te biz varız. Bestler Deresi'nde biz varız. Şu anda bay bay Kemal'in el ele, omuz omuza olduğu mahfiller ile şu anda biz adeta savaş halindeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, bölücü örgütü sınırların içinde adeta bitme noktasına getirdiklerini dile getirerek, "Sınırlarımız dışında da inlerinden çıkamaz haldeler. Kafasını çıkartanın tepesini eziyoruz. Ama şu anda bay bay Kemal'in, CHP'nin ve yanındakilerin el ele, omuz omuza oldukları kimler? Bunlar. Onlar da umutlarını kendilerine özerklik sözü veren Kılıçdaroğlu'na bağladılar, Suriye'den çekilerek alan açma taahhüdünde bulunan bay bay Kemal'e bağlamış durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Kelime oyunlarıyla milletimizi oyalamaya çalışıyor"

Erdoğan, cezaevlerini boşaltmaktan, teröristleri yeniden kamuya doldurmaya kadar nice vaatlerin şu anda havada uçuştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dikkat ederseniz bu pazarlıkları tarafların hiçbiri de reddetmiyor. Sadece kelime oyunlarıyla milletimizi oyalamaya çalışıyor. Zaten HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda da söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikecek güce kavuşacak. İşin en acı tarafı da kendilerini milliyetçi, milli görüşçü, ulusalcı, demokrat olarak tanımlayan masa ortaklarının bu pazarlığa göz yummasıdır. Parlamento'da bu işi boşuna konuşmadılar. Dikkat ederseniz partiye gelip görüşmediler. Hatta sadece göz yummakla kalmıyor, meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. 'Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu'nun peşine düşüp de bir ömür boyu savunduğu değerlere sırtını dönenlerin durumuna düşürmesin.' diyorum."

Masada tamamen suç ortaklığına dayalı bir işbirliği oluştuğunu dile getiren Erdoğan, "Bu yüzden kimse kimseye hatasını, yanlışını söyleyemiyor. Milletim konuşması gerektiği zaman susanları görüyor, bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı nasıl da biçare kaldığını görüyor. Terör örgütleriyle kol kola yürüyerek şehitlerimizin ruhunu incitenlere, vatandaşım pazar günü cevabını verecektir. Kandil'den talimat alanlara pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir." dedi.

"Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?"

Batı basınının Türkiye'deki seçimlere olan ilgisi hatırlatılan Erdoğan, "Bu noktada siz özellikle Batı'nın sadece basınının değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin rakibinizden yana bir pozisyon aldığını düşünüyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya, "Hatırlarsanız daha kampanyanın öncesinde Biden'ın açıklamaları vardı. İsim vererek konuşuyorum. Bu neydi? Erdoğan'ın saf dışı edilmesiydi. Biden benimle özel muhabbeti de güya olan birisi. Ama bu açıklamayı ne yazık ki yani, dil sürçmesi diyemeyeceğim, acımasızca yaptı. Bu açıklamasından sonra defalarca da biz bir araya geldik. Görüşmelerimiz oldu. Kendisine sorunca o maalesef böyle çark etmeye çalıştı." yanıtını verdi.

Erdoğan, bu defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp Rusya'ya saldırdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Rusya'dan da sözcü Peskov, 'Bunu ispatlaması gerekir.' dedi. 'Bunu ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz.' dedi. Şu anda eğer ben siyasetçiysem, 40 yıllık bir geçmişim varsa burada tabii bir şeyi çok açık ortaya koymamız lazım bay bay Kemal. Bak sen bu siyaseti hala öğrenemedin. Sen çırak bile olamadın. Türkiye'nin yönetimine talip olan kalkıp 'Ben Batı'yı dost edineyim.' Çünkü ne diyor? 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım.' diyor. 'Batı'nın uyguladığı yaptırım neyse onu Rusya'ya da uygulayacağım.' diyor. Yahu senden devlet adamı olmaz. Senden yönetici olmaz. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın? Adama demezler mi ya? Sen Rusya'ya yaptırım uyguladığın zaman, Avrupa'daki birçok ülke buyur 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım.' diye ortaya çıktı. Sonra hepsi geri vitese taktı. Niye? Çünkü böyle devlet adamlığı olmaz."

Devlet yönetmede Japonların bir atasözü olduğunu aktaran Erdoğan, "Adeta iplikle bağlı tutacaksın. Gün olur, lazım olur. Koparmayacaksın bağları. Ben Amerika'yla da dostum, Rusya'yla da dostum, Batı'da bize kindar olanlarla da dosttuk. Örneğin Fransa'da Macron. Sağı solu belli olmayan birisi. Bir gün bakıyorsun böyle dost havalarında gözüküyor, oturuyorsun, konuşuyorsun. Hadi diyorsun 'Bak bir daha bu yanlışlar yapılmasın. Eğer bu yanlışlar yapılırsa ben senle kolay kolay bir daha görüşmem.' Ama bakıyorsun 'hayır' diyor. 'Yok öyle bir şey.' Ama gidiyor sağda solda. Başlıyor gene aleyhimizde konuşmaya. Ama şu anda da buyur Le Pen, Macron'u solladı geçti." ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal yanlış yoldasın"

Erdoğan, devlet adamlığının böyle olmayacağını, devletin de böyle yönetilemeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani sen herkesle münasebetlerini iyi tutacaksın. Koparmayacaksın bağları. Gün ola ihtiyaç olur. Onun sana ihtiyacı olabilir. Senin ona ihtiyacın olabilir. Şu anda Biden beni evimde ziyaret edecek kadar dostluğumuz olan bir insan olduğu halde, aynı şekilde biz Amerika'da onlarla eşim olsun, ben olayım bu tür münasebetlerimiz olduğu halde ama bu açıklamayı yapması beni mesela rencide etmiştir. Ama öbür tarafta ben Amerika Rusya'ya olumlu bakmıyor diye hiçbir zaman Sayın Putin'le münasebetlerimi kesmedim."

Rusya'yla münasebetlerinin güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha da artacağı istikametinde meyiller bulunduğunu aktardı.

Turizm gelirinin en ciddi potansiyelinin Rusya'dan geldiğine işaret eden Erdoğan, "Almanya'yı bile geçti. Böyle bir durum var. Ben kalkıp da böyle işbirliğimizin olduğu ülkeyi nasıl dışlarım? Böyle bir şey olabilir mi? Ne diyor? 'Batı'nın istediği yaptırımları yapacağız.' diyor. Bay Kemal yanlış yoldasın. Böyle bir şeyi zaten bu fırsatı dahi bulamayacaksın. O ayrı bir şey de. Ama bu ifadeyi kullanmak bile, Peskov 'Bunu ispat etmen gerekir.' diyor. 'Böyle bir şey söz konusu değil. Rusya'dan Türkiye'ye karşı böyle bir ifade kullanılmamıştır. Böyle bir yaklaşım yoktur. Dolayısıyla bunu ispat etmen gerekir'. Hadi bakalım ver cevabını şimdi. Böyle bir duruma düşmek istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Pazar akşamı her şeyi çok açık net göreceğiz"

Erdoğan, Batılıların borç verdikleri, emir verdikleri, hizaya çektikleri bir Türkiye istediğini belirterek, "Muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etme planlarını hatırlayın. Seçim yaklaştıkça 'Erdoğan gitsin, bay bay Kemal gelsin.' mesajını her mecradan ilan ettiler. Tabii Kılıçdaroğlu'nun kimin adayı olduğu buradan bakınca ortaya çıkıyor. Seçim özellikle milletin iradesiyle yapılacağına göre de pazar akşamı her şeyi çok açık net göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Özellikle bazı kesimlerden 'AK Parti iktidarı seçimi kaybederse hükümeti bırakmazlar, devretmezler.' açıklamaları geldi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, değerlendirmeye bile gereksiz bulduğu yanıtını verdi.

Erdoğan, bunun çok saçma bir soru olduğunu, bu tür bir sorunun ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulacağını dile getirdi.

Türkiye'de demokratik yolla, halkın teveccühüyle iktidara geldiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek, yani milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız. Başka yapılacak bir şey yoktur. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığını, bakın meclisi değil, belediye başkanlığını CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız, 'Hayır, biz buradan çıkmıyoruz.' dedi mi? Ne yaptılar? Belediye başkanlığını kazananlara kalktılar makamı verdiler. Mecliste açık ara İstanbul Büyükşehir'de önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüde yer bırakmadılar. Ankara'da da büyükşehir belediye başkanlığını kazanınca bizim arkadaşlar 'Hayır vermeyiz.' dediler mi? Orada da meclis kahir ekseriyette bizde olduğu halde başkanlığı verdiler. Bu tür anlayış, bu tür yapı CHP'ye aittir. Onlar 'İstemezük.' derler. 'Vermeyiz.' derler. İşte şimdi sanatçıları adeta şimdiden sokağa döküldü. Huy bu. Ama bizde böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki ben milletime inanıyorum ve sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Ülkenin meşru yönetimine ve meclisine görev süresi boyunca saygı duymak, demokrasiye saygısı olan bireyin zaten vazifesidir."

"Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman milli iradenin üstünlüğünden taviz vermediklerini, Cumhur İttifakı'nın bu ülkede demokrasinin teminatı olduğunu ifade ederek, "Demokrasiyi özümsemiş partilerin birlikteliğiyle kurulan Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bu açıklıkta bekliyoruz." diye konuştu.

Ancak CHP tarafının her seçim öncesinde ve sonrasında demokrasiye zarar verecek söylentiler yaymayı maharet saydığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi tutturdular, sandık güvenliği aşağı, sandık güvenliği yukarı... Sandık demokrasinin namusudur. Koy adamlarını oraya. Eksik bırakma. Hepsi, bizim elemanlarımız orada nasıl güvenceyse, senin elemanların da güvence olsun." dedi.

Erdoğan, milletin pazar günü inşallah şahsına tekrar cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine inandığını kaydederek, "Yurt içinde, yurt dışında. Aynı şekilde yasama tarafında da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın önde olacağı bir irade ortaya koyacağına inanıyorum. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir. O da bizi ilgilendirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, AK Parti iktidarları boyunca yapılan yatırımların yer aldığı video gösterildi.

Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesine ilişkin açıklamasıyla ilgili Erdoğan, "Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor." dedi.