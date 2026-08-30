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Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Bişkek’i ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'e gidiyor
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Bişkek'e gideceğini, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edeceğini belirtti.

Duran, Erdoğan’ın ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini ifade etti.