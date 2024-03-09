Erdoğan Şanlurfa'da: Hiç kimsenin gölgemizde yürüyerek seçim kaybettirmesine rıza göstermeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak Şanlı unvanını aldı. Bugün de sizlerin şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

"Şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler"

Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yıllık, iktidarda 21 yılı aşkın müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler.

"Rıza göstermeyiz"

Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.

Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin.

Biz Urfa'ya Urfalılara güveniyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yine yapacağız. AK Parti'ye bu yakışır. Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük.

Fırat nehrinin üzerine ikinci köprüyü yapacağız. Kahta, Narince, Siverek yolu, Şanlıurfa-Suruç yolu, Suruç Çevreyolu inşaatlarına devam ediyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu hattı ihale aşamasına geldi. Urfaray'ın projesi bitti, yatırım için çalışmalara başladık. Şanlıurfa son 21 yılda 5 baraj, 41 sulama tesisi, 34 arazi toplulaştırma projesi ve 1 hidroelektrik santrali kazandırdık. Şanlıurfa'mıza sakın ha yazık etmeyelim. Siverek ve Birecik'te içme suyu projeleri tamamlanmak üzere.