Erdoğan, Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor.

Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.