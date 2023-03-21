Erdoğan, Şimşek ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini aktardı.

Şimşek, "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik de "Olağanüstü bir durum yok, zaten buraya gelip giden bir arkadaşımız. Aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edilen her konuda destek vermeye hazır olduğunu beyan etti" açıklamasında bulundu.