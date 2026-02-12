Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geldi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunma üzere Türkiye’ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısında törenle karşıladı. Daha sonra Erdoğan, Vucic ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.