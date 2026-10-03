Erdoğan: Savunma sanayisinde devrime imza atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki organizasyon alanını ziyaret etti.

Konuşmasının başında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına değinen Erdoğan, "Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir" dedi.

Devamında savunma sanayisinden bahseden Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki başarılarını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, "Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. 4 bin 500’den fazla firmamız, 100 binin üzerinde insanımız, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda başarı çıtasını her gün daha yükseğe taşıyor. Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı, kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken, talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz"

Türkiye'nin bir dönem savunma sanayisinde yüzde 80 dışa bağımlıyken şimdi bu alanda dünyanın en büyük 11. ihracatçısı konumuna yükseldiğini kaydeden Erdoğan, "Sadece bu yılın ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı" dedi.