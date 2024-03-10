Erdoğan 'son seçimim' demişti: Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, genel seçimlerin erkene alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekir Bozdağ, "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadelerini kullandı.

"Ancak yine Anayasa’ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.'(Anayasa,116/3)" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"