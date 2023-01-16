Erdoğan: Son sözü millet söyleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Burası merhum Şule ablamızın ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir." dedi.

Erdoğan, "'Sıkma baş' denilerek fütursuz itibar suikastlerine maruz bırakıldı ama bunların hiçbiri Şule Yüksel Şenler'i, inandığı yolda yürümekten alıkoymadı." diye konuştu.

Erdoğan, "Kadınların en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacaktır." ifadesini kullandı.

Başörtüsü için anayasa teklifi konusunda, "Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz. Beklentimiz gerçekleşmez ve 400'ün altında bir meclis aritmetiği oluşursa bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz ve son sözü millet söyleyecek." diyen Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affedecektir. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz. Gazi meclisimizin ve milletimiz adına görev yapan milletvekillerimizin, kadınlarımıza mahcup olacak bir tabloya izin vermeyeceğini ümit ediyoruz." dedi.