  Erdoğan, Şara ile görüştü: SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesi mesajı verildi
Erdoğan, Şara ile görüştü: SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesi mesajı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Şara ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti" denildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.



