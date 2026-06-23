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Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ile görüştü.

Haber Merkezi
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Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.