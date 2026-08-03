Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını belirterek, bölgede kalıcı barışın tesisi ile huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına ilişkin yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı açısından şart olduğunu belirtti. Türkiye'nin süreci çok yakından takip ettiğini de vurguladı.