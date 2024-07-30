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Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de transferler beklemeye alındı

Bazı İyi Parti ve Gelecek Partisi üyelerinin AK Parti'ye geçmek istediği iddiaları gündemde yer alıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, "Biz fırsatçılık yapmayız" dediği iddia edildi

Haber Merkezi
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Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de transferler beklemeye alındı
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Siyasi kulislerde bir süredir İyi Parti’den istifa edenler başta olmak üzere Gelecek Partisi'nden bazı isimlerin AK Parti ile temasta oldukları konuşuluyordu. Milletvekillerinin yanı sıra bazı belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçmek istediğine yönelik talepler gelince, konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la değerlendirildi.

Erdoğan acele edilmemesini istedi

AK Parti kurmayları, bazı belediye başkanlarının ‘Muhalefette oldukları için işlerini yürütemediklerini’ söylediğini, bu nedenle AK Parti’ye katılım konusunda nabız yokladıklarını dile getirdi.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı ise gelen bu talepler konusunda acele edilmemesini istedi. Bu nedenle, AK Parti’ye geçmek isteyen belediye başkanlarına parti kurmayları “Partinizden istifa edecekseniz, hemen AK Parti’ye katılım olmaz. Bir süre bağımsız kalın” telkininde bulundu.

"İnce eleyip sık dokuyalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim” dedi.

AK Parti kurmayları hem belediye başkanlarından hem de milletvekillerinden katılımların ekim ayından itibaren gerçekleşebileceğini dile getiriyor. Ancak, AK Parti’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü programında da bazı katılımların olabileceği ifade ediliyor.

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