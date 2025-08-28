Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayimiz her alanda destan yazıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda "TEKNOFEST Mavi Vatan Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayisinin azim ve kararlılıkla elde ettiği başarıları vurgulayan Erdoğan, “Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız” sözleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt’teki etkinliklerde sergilenen iftihar tablosunun muhteşem olduğunu belirterek, “Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi. Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Muhalefet gibi içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet gibi nümayiş yapmayıp, kuru gürültü ve içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, dün ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesinde savunma sanayii adına üç gurur verici adımı aynı anda attıklarını belirtti. Erdoğan, ASELSAN’a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini ve Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attıklarını ifade etti. Bugün ise İstanbul Tersane Komutanlığı’nda olduklarını söyleyen Erdoğan, Zafer Haftası’nı dolu dolu ve hakkını vererek kutladıklarını vurguladı.

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Muhalefet gibi nümayiş yapmayıp, kuru gürültü ve içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Biz dolu dolu geçiriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı, gençlere de seslenerek, “Öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası’nı tebrik ediyorum. Milletimize verdiğiniz güven için sizlere tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehit ve gazilere de atıfta bulunarak, “Anadolu’yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların hakkını ödeyemeyiz. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır onların sayesinde sürdürüyoruz” dedi.

"Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz”

Erdoğan, Türk savunma sanayisinin azim ve kararlılıkla elde ettiği başarıları vurguladı. Erdoğan, “Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin başarısını kıskananların endişe ve telaş içinde çaba gösterdiğini ifade ederek, “Varsın uğraşsınlar, onlar bizi yakalayamayacak” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

“Bugünlere kolay gelmedik. Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin elde ettiği başarıların Filistin’den Suriye’ye, Sudan’dan Libya’ya kadar tüm kardeş ülkelerde gurur kaynağı olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bugünlere kolay gelmedik. Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Çok kısa sürede dünyanın takip ettiği bir seviyeye geldik” ifadelerini kullandı.

Boğaz geçiş merasimi açıklaması: TCG Savarona tarihe yeniden kavuştu

Erdoğan, Pazar günü Boğaz’daki geçiş merasimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı” diyerek, TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Sancaktar, TCG Hızırreis, TCG Kalkan ve TCG Alanya gibi son teknolojiye sahip platformların törene katıldığını belirtti.

Erdoğan, geçit töreninde TCG Savarona’nın ilk kez yer aldığını vurgulayarak, “Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat bir dönem maalesef kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz aslına sadık kalarak yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz” dedi.

"TCG Anadolu’nun kapıları ziyaretçilere açık olacak"

Erdoğan, TCG Anadolu’nun kapılarının ziyaretçilere açık olacağını duyurdu. Erdoğan, “Şimdi bunun daha büyüğünü yapıyoruz. Bize yakışanı yapacağız” dedi. TCG Anadolu’da Kızılelma gibi İHA’ların yanı sıra zırhlı araçların da yer alacağını belirten Erdoğan, gençliğe olan güvenini de vurguladı.

Erdoğan, Teknofest’e katılan gençlerin azim ve kararlılığını överek, “Teknofest gençliği özellikle engelleri tek tek aşarak dolu dizgin geliyor. Onca algı çalışmasına ve provokasyona rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, yarınlara umutla bakıyor” ifadelerini kullandı.

"Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, “Onca algı çalışmasına ve provokasyona rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, yarınlara umutla bakıyor. Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençleri Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yön verecek liderler olarak tanımlayarak, “Sizler yükselen çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarısınız. Gelecek sizin, Türkiye sizin, hatta tüm dünya sizin. Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın” dedi.