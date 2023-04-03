Erdoğan: Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’na katıldı.

Erdoğan, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, "Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz." açıklaması yaptı.

Erdoğan, araçlar için teşvik paketi sağlanıp sağlanmayacağı ile ilgili soruya, uygun kredi verilebileceğini belirterek, "Konutlarda nasıl yapıyorsak, otomobilde de yapılır." yanıtını verdi.