  3. Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

