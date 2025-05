Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Muhammed bin Selman ve Şara çevrimiçi toplantıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrimiçi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmenin 33 dakika sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye’de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretlerinin devam ettiğini, Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Rusya – Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye’nin barış için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye’nin, Suriye’nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye’nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı X'ten Trump’ın Şara’ya beş talep ilettiğini açıkladı:

1.⁠ ⁠İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalayın

2.⁠ ⁠Tüm yabancı teröristlere Suriye’yi terk etmelerini söyleyin

3.⁠ ⁠Filistinli teröristleri sınır dışı edin

4.⁠ ⁠ABD’nin IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemesine yardımcı olun

5.⁠ ⁠Kuzeydoğu Suriye’deki IŞİD gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenin

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi…