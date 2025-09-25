Erdoğan Trump'la görüşmek üzere Washington'a geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Eylül'de geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Washington'a John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konular değerlendirilecek.

New York'ta yoğun temaslar tamamlandı

Erdoğan, 21 Eylül'de geldiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marjında ikili temaslarda da bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze konulu konferansa katıldı.