Erdoğan: Tufan Erhüman'ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

