Erdoğan TÜRGEV programında konuştu: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz

TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vakfın temelinde gençlerimizin geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır." dedi. Yapay zekanın riskler getirdiğini belirten Erdoğan, "Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz" diye konuştu.

“Türgev'in 30. kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyen Erdoğan, “Tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesine katkıda bulunanlara tek tek şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar yine bu odaklar tarafında genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Yapay zeka ve dijital teknolojile ryeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukuk ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri gizli güçle teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Bunun için akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının temelinde gençlerimizin geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır.

1996'da şahsımuza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bizim de nacizane katkılarımızla vakıf kuruldu. Kadıköy ve Fatih'te iki yurt yapıldı. Kurulan vakfın 2012'de adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı oldu ve faaliyet alanı genişledi. TÜRGEV 30 yılda eşsiz bir başarı hikayesine imza attı. TÜRGEV'in kapıları bugüne kadar 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır.

Milli iradeye düşmanlık edenler hedeflerine Türgev'i koydu. CHP eline geçen fırsatı TÜRGEV'i yıprakmak için kullandı. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir.

Son 1,5 yılda ortaya saçılanların bunların gençlere nasıl baktıklarını göstermiştir. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine dönüştürdüğüne tanıklık ettik. Gençleri kimsenin ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız."