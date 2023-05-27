Erdoğan: Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yara ile sendelemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılında eski başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde konuştu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıldönümü vesilesiyle bir aradayız. Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Demokrat Parti'nin genel başkanı ve başbakan olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararı ile idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde 'yaslı ada' olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık, şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.” dedi.

Bugün de idamlarına giden sürecin başlangıcı olan darbenin yıl dönümünde rahmetli Menderes ve arkadaşlarını hayırla yad etmek üzere burada olduklarını kaydeden Erdoğan, “Dünya durdukça Menderes hayırla, dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan, dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır, öyle de anılmaya devam edecektir. Menderes bu milletin adamıydı. Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes’i ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanları asla hazzetmediler. Sadece bununla kalmayıp her fırsatta onlarla milletin arasını açmak, onu da başaramazlarsa vücutlarını ortadan kaldırmak için uğraştılar, didindiler. Hemen yanındaki bir diğer anıt mezar da rahmetli Özal da benzer saldırılara maruz kalmış, benzer sıkıntılar yaşamıştı.” şeklinde konuştu.

Kendisinin de belediye başkanlığı, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminin aynı mücadelelerle geçtiğini söyleyen Erdoğan, “Ülkemizle ilgili karanlık hevesler hiçbir zaman tüm manasıyla başarıya ulaşamadı. Türk demokrasisi bir 27 Mayıs’ta aldığı yara ile sendelemiştir. Şimdi 63 yıl sonra yine bir 27 Mayıs’ta yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının ve fedakarlığın bulunduğu demokrasinin kıymetini çok iyi bilmektedir. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Türkiye seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf olarak gerçekleştirmesiyle de farkını ortaya koymuştur.” dedi.