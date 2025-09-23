  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
Takip Et

Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yürüyerek geçti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan ve diğer kurmaylarıyla birlikte çıktı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Türkevi'nin karşısında bulunan BM binasına yürüdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılışını yapacağı 80. BM Genel Kurulu görüşmelerinin başkanlığını bu yıl kürsü tokmağını eline alan eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde Türkiye'yi temsilen Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından 4. sırada hitabını gerçekleştirecek.

BM Genel Kurulu'na 15. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasında özellikle İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toprakları gasbedilen Filistinlilerin durumuna, ayrıca İsrail'in başta Suriye ve Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarına dikkati çekmesi ve üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

 Bahçeli: İsrail’in nihai hedefi Türkiye, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmıyor Bahçeli: İsrail’in nihai hedefi Türkiye, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmıyorGündem

 

Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu'ya yurt dışına çıkış yasağıMerdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu'ya yurt dışına çıkış yasağıGündem

 

Gündem
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
ABB operasyonunu saatler önce haber vermişti! Melih Gökçek'in pankartını astılar
ABB operasyonunu saatler önce haber vermişti! Melih Gökçek'in pankartını astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktası
İlçe seçim kurulu, CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na yönelik iptal başvurularını reddetti
İlçe seçim kurulu, CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na yönelik iptal başvurularını reddetti
 Bahçeli: İsrail’in nihai hedefi Türkiye, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmıyor
 Bahçeli: İsrail’in hedefi Türkiye, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmıyor