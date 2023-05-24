Erdoğan: Türkiye ayakta mı ona bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen STK ve Muhtarlar Buluşması'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye Yüzyılı'nı vatandaşlarla birlikte kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor, Kandil'in sokaktaki eşkıyalarından, teröristlerden alıyorlar. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu, bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne diyor bay bay Kemal? Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar? Yanındakiler hesap uzmanı olsa ne yazar? Sen ne hesap biliyorsun ne kitabın var. Hiç. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk, unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde, sözcüsü ve bir de İYİ Parti'nin malum Merkez Bankasında bir zamanlar görev yapan kişisiyle otellerin lobilerinde IMF komiserleriyle görüştüler. IMF komiserleriyle yaptıkları görüşmelerde bize tavsiyede bulundular. 'IMF'ten borç alın.' dediler. Biz ne dedik? Hayır. Biz IMF'le ilişkimizi 2013'te kestik. 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Bu borcu sıfırladık 2013'te.

O zaman Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. Gümbür gümbür yürüdük. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara biz rezervi çıkardık. Yine inşallah bu rezervi yakalayacağız. Çünkü bu konuda kararlıyız, bizim sıkıntımız yok. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin yaptığı oyunlara bakmayın. Bay bay Kemal'in ve avanesinin yaptığı oyunlara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici işlemlerdir. Türkiye ayakta mı ona bakın. Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını defalarca ilan etmiştir."

Vatandaşların parlamento için gösterdiği iradeyi ikinci turda da cumhurbaşkanlığında sergilemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasama ile yürütmenin uyum içinde çalışması, hizmetlerde bir aksaklık yaşanmaması için çok önemli. Türkiye, eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti. Başbakanın önüne fırlatılan bir anayasa kitapçığının ülkemize milyarlarca dolar maliyeti oldu. Anayasa kitapçığını o zamanki Başbakan Sayın Ecevit ve ortaklarının önüne fırlatan kimdi? Biliyorsunuz değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu'yla şu anda kol kola dolaşan kişi. Bunlar bu ülkeye çok çektirdiler."

Erdoğan, salondaki gençlerden bütün arkadaşlarına pazar günü sandığa gitmelerini tavsiye etmelerini ve rehavete kapılmadan çalışmalarını istedi.