Erdoğan: Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

- İş birliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik.

- Ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.

- Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir.

- Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir.

- Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir.

- 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır.

- Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek isterim.

- Kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız.

- İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır.

- İsrail'in uzlaşmaz ve engelleyici tutumu devam ediyor. İsrail, müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir.