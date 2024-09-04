Erdoğan: Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik." dedi. Erdoğan, "Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:
- İş birliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik.
- Ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.
- Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir.
- Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir.
- Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir.
- 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır.
- Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek isterim.
- Kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız.
- İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır.
- İsrail'in uzlaşmaz ve engelleyici tutumu devam ediyor. İsrail, müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir.