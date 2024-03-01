Erdoğan: Gazze'de yaşananlar bir soykırım girişimidir
Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin teşekkülü şarttır. Garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazırız." açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 21. yüzyıl, beklentilerin aksine buhranlar çağına dönüşmekte, kural temelli uluslararası düzen anlamını kaybetmekte, bir slogandan öteye geçememektedir.
- Dayanışma, adalet ve güven gibi temel kavramlardan yoksun olan cari uluslararası sistem asgari mesuliyetlerini bile yerine getiremiyor.
- Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme lüksü yoktur. Doğru bildiklerimizi söylemek hem kendi insanımıza hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir.
- Ülkemizi her alanda yakından takip edilen, sözü, duruşu ve tavrı dikkate alınan, krizlerin ve çatışmaların çözümünde anahtar rol üstlenen bir konuma getirmeyi başardık.
- Uluslararası düzenin iflas bayrağını asıl çektiği yer Gazze olmuştur.
- Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi; aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi.
- Söz konusu İsrail olunca yıllardır bize örnek gösterilen, güvenmemiz, itibar etmemiz gerektiği söylenen yapıların ne kadar aciz ve işlevsiz olduğunu hep birlikte gördük.
- Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir.
- Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir.
- Gelecekte de Filistinli kardeşlerimize gereken desteği verecek, Gazze'nin yeniden toparlanmasına da elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.
- İsrail'e ilk günden beri koşulsuz destek veren Batılı güçler 'Tazıya tut tavşana kaç' diyen iki yüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor.
- Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin teşekkülü şarttır. Garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazırız.
- Bir kez daha uluslararası toplumu, Gazze'ye ve Filistin davasına samimiyetle sahip çıkmaya davet ediyorum.
- Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN'ın da ilk uçuşunu başarıyla yapmasıyla artık bu alanda farklı bir lige yükseldik.