Erdoğan: Gazze'de yaşananlar bir soykırım girişimidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- 21. yüzyıl, beklentilerin aksine buhranlar çağına dönüşmekte, kural temelli uluslararası düzen anlamını kaybetmekte, bir slogandan öteye geçememektedir.

- Dayanışma, adalet ve güven gibi temel kavramlardan yoksun olan cari uluslararası sistem asgari mesuliyetlerini bile yerine getiremiyor.

- Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme lüksü yoktur. Doğru bildiklerimizi söylemek hem kendi insanımıza hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir.

- Ülkemizi her alanda yakından takip edilen, sözü, duruşu ve tavrı dikkate alınan, krizlerin ve çatışmaların çözümünde anahtar rol üstlenen bir konuma getirmeyi başardık.

- Uluslararası düzenin iflas bayrağını asıl çektiği yer Gazze olmuştur.

- Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi; aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi.

- Söz konusu İsrail olunca yıllardır bize örnek gösterilen, güvenmemiz, itibar etmemiz gerektiği söylenen yapıların ne kadar aciz ve işlevsiz olduğunu hep birlikte gördük.

- Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir.

- Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir.

- Gelecekte de Filistinli kardeşlerimize gereken desteği verecek, Gazze'nin yeniden toparlanmasına da elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.

- İsrail'e ilk günden beri koşulsuz destek veren Batılı güçler 'Tazıya tut tavşana kaç' diyen iki yüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor.

- Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin teşekkülü şarttır. Garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazırız.

- Bir kez daha uluslararası toplumu, Gazze'ye ve Filistin davasına samimiyetle sahip çıkmaya davet ediyorum.

- Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN'ın da ilk uçuşunu başarıyla yapmasıyla artık bu alanda farklı bir lige yükseldik.