Erdoğan: Türkiye'ye fon akışı güçlü bir şekilde başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Türkiye’de kurulacak fiziki doğalgaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğalgaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek".

- Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor.

- Trakya'da bir doğal gaz merkezi olacak. Soçi ziyaretinde de bunu Putin ile görüştük.

- Şu an her şey kontrol altında, dengeli bir şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye’yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız.

- Hindistan – Orta Doğu – Avrupa Tren Hattı'na ilişkin) Bu konuda özellikle Muhammed Bin Zayed dün çok daha kararlı bir telkinde bulundu, 'Bu işi uzatmayalım, 60 günde görüşmeleri arkadaşlarımız bitirsinler ve hemen temelleri atalım, yola koyulalım' dedi. Yani bu işin heyecanını bu denli duyuyorlar ve biz de gerek Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a, gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na gerekli talimatları verdim.

- OVP'nin uyandırdığı yankıyla birlikte piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor, yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor.

- Gelecek sene bu vakitlerde çok net bir şekilde enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz.

- Yapısal reformlar maliye politikasını ve para politikasını güçlü bir şekilde destekleyecek. İnanıyorum ki Türkiye'nin kredi notu çok ciddi bir şekilde önümüzdeki dönemde yükseltilmek zorunda kalınacak. Çünkü çok net bir şekilde Türkiye'nin göstergeleri zaman içerisinde mevcut kredi notunun çok ötesinde bir kredi notunu hak edecek. Türkiye'ye fon akışı güçlü bir şekilde başlayacak. Enflasyon konusunda biraz zorlu bir sürecimiz olacak, bunu kabulleniyoruz.

- (G20 Zirvesi'nde) Üçüncü santralin (nükleer) kurulması konusunda Güney Kore Cumhurbaşkanı’yla görüştük, bu adımlarla enerjide sıkıntımız kalmayacak.

- Putin’in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin’den ricada bulunacağız. Batı’nın da görevlerini yerine getirmesi lazım.

- Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiğini şekillendirirken partilere 'Uzlaşın ve artık yeni anayasa yapın' mesajını da vermiştir.

- Yerel seçimlerde de CHP’nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur ittifakına verecek inancındayız.

Ayrıntılar geliyor...