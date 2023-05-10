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Erdoğan: Türkiye'yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz

Erdoğan, "Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız, demokrasimiz üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, " Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız, demokrasimiz üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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