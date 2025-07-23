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Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Haber Merkezi
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Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi
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Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşta taraflar, barış arayışlarını sürdürmek amacıyla bugün bir kez daha İstanbul’da 19.00'da masaya oturacak.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi

Kritik müzakere öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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