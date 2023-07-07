Erdoğan: Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz.

Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor.

(Karadeniz Tahıl Koridoru) 17 Temmuz'da dolacak sürenin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, şöyle konuştu;

"Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım.

Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım.

Barış planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye, liderliği üstlenmeye hazır."