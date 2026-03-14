Erdoğan: Ülkemizde barışa ve huzura gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı iftar programına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırılarını "cinnet hali" olarak nitelendirerek "Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız.

Gözünü kan bürümüş şebeke Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor.