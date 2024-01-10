Erdoğan'dan 'Mossad' operasyonu açıklaması: Cevabımız çok net verilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MİT 97. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.

81 vilayetle dünyanın dört bir ucunda görev yapan güzide teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.

2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Sizlerle hep yakın mesai içinde olduk. Kritik günler yaşadık, nice badireleri aştık, zorlukların üstesinden geldik. Bu süreçlerde MİT mensuplarının sadece gayretlerine, vatanperverliklerine değil, vazife şuurlarına ve analiz kabiliyetlerine de şahitlik ettim. Devleti için hiç düşünmeden canını verecek kardeşlerimizle omuz omuza çalıştık. Gizli kahramanların nasıl özveri ile çalıştıklarını iyi biliyorum. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek çalışan MİT mensuplarını tebrik ediyorum. Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin.

Türkiye, küresel satranç tahtasından oyun kurucu bir aktör olarak konumunu dünden güne pekiştiriyor. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamd olsun artık tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir.

Krizlerin kahir ekseriyeti ülkemizin çevresinde vuku buluyor. Hem ülkemizi büyütmek hem devletimizin güvenliğini sağlama gayretindeyiz. Gelinen aşamada şu gerçeği herkes kabulleniyor; Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu olarak gücünü günden güne pekiştiriyor. Bunu Avrupa'dan Asya'ya pek çok muhatabımız bunu dile getiriyor. Küresel siyasette artan varlığımızla ilgili bazen hasetlikten kaynaklanan haber ve makale yayımlanıyor. Birilerinin iddiasının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, ülkemiz asıl eksenini buldu. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir.

Eskiden olduğu gibi başkası ne der diye hareket etmiyoruz. Politikalarımızı Türkiye eksenli belirliyoruz. Kimin ne dediğine bakmadan bunu yapma peşindeyiz. Ülkemizin çıkarlarını gerek diplomasi gerek askeri olarak savunuyoruz. Harekatlarımız bunun örneğidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir. Ege'den Akdeniz'e, Doğu Akdeniz2e kadar mavi vatanı korumak için ortaya koyduğumuz irade bunlardan biridir. Ülkemizin elde ettiği kazanımlar tesadüf olmadı. Başta MİT olmak üzere ordumuzun ve hariciyemizin alın ve yürek teri vardır. Tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

"Çarpan etkisi yapacak Kızılelma'nın testleri devam ediyor"

Rusya Ukrayna savaşı ile taşlar yerinden oynadı. Güvenlik konseptlerinde de köklü değişimler yaşandı. Savunma harcamasını israf gören devletler bir iki yıl içinde silahlanma yarışına girdi. Güvenlik birimlerinin görev alanlarını daraltmaktan bahsedenler güvenlik kurumlarına sınırsız yetkiler veriyor. Askeri işbirliği sayıları artıyor. Türkiye bu riskleri önceden fark eden ülkelerden biridir. Geçmişte bizi eleştirenler şimdi ülkemizi takdir ediyor. İHA Siha'lar dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Savunma sanayi katma değeri en yüksek ihracat kalemi haline geldi. Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. ANKA 3 ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Çarpan etkisi yapacak Kızılelma'nın testleri devam ediyor. Ordumuz emniyetimizle MİT başkanlığı imkan, kapasite ve kabiliyeti güçlenmekte. Teröre karşı mücadelede net şekilde görüyoruz. İnsansız hava araçlarını etkin kullanan kurumların başında MİT var. İmkanları ile teröristlere nefes aldırmıyor. Örgütün lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık MİT bunları ayak takımları ile uğraşmıyor, lider kadrosunu yok etme gayretinde. bu maliyeti yüksek olan adım atalım, ayak takımı ile ne işimiz var.

DEAŞ’ından FETÖ’suna, PKK’sından DHKP-C’sine kadar milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. İster içeride, ister dışarıda olsunlar. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır. Bilhassa 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ’cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız.

Hükümet olarak 2010'dan beri teşkilatın insan kaynağının güçlendirilmesi için pek çok adım attık. Özal döneminde başlayan MİT'in sivilleşmesi bizim dönemimizde hız kazandı. MİT sivilleştikçe asli görevini icra etmeye başladı. Vesayet dönemleri devletin omurgasını oluşturan kurumlara da zarar verdi. Bu dönemlerde teşkilatın vaktini nelere harcadığını hepimiz iyi biliyoruz. İnşallah benzer enerjinin harcanmasına müsaade etmeyeceğiz. Kurulun insan kaynağı havuzu da MİT'in faliyetlerini karşılar hale geldi. Önümüzdeki dönemde personel kapasitesini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması düşünülemez. Tehdit sıralamasında revizyona gidiyoruz.

"5. kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız"

Rahmetli Turgut Özal döneminde başlayan MİT'in sivilleşmesi bizim dönemimizde hız kazandı. Vesayet dönemleri sadece ekonomimize, demokrasimize değil, devletimizin omurgasını oluşturan kurumlarımıza da zarar vermiştir. İnşallah bir daha benzer enerji, vakit ve odak kayıplarının yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün teşkilatın tehdit öncelikleri ülkemizin öncelikleri ile son derece uyumludur. Önümüzdeki dönemde teşkilatın personel kapasitesini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması elbette düşünülemez. Değişen şartlara göre ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini güncelliyoruz. Son dönemde düzensiz göç gibi, radikalleşme gibi, organize suçlar gibi, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler de kurumumuzun radarına girmiştir. 5. kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir. Bu İsrail’i şaşırtmıştır. Türkiye’yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz. MİT’in bölgemizdeki gerilimlerin düşürülmesinde yürüttüğü istihbarat diplomasisini de taktirle karşılıyoruz.

Dış istihbarat alanında teşkilatımız, diğer ülkelerin terörle mücadelesine katkı sağlamaktan, arabuluculuktan esir takasına kadar pek çok başarılı çalışmaya imza atıyor. Siber saldırıların engellenmesi konusunda MİT’in başarılarını gururla takip ediyoruz.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Söz konusu uygulamalardan resmi kurumlarımıza ait birçok bilgi, belge maalesef paylaşılıyor. Bu durumun ciddi bir zaafiyet oluşturduğu açıktır. Avrupa ülkelerinin son dönemde bu uygulamaların kullanımı konusunda çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdiklerini görmekteyiz. Bu konuda devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım."