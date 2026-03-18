Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Bin Tarık arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçilmediğini, bu çabaların süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.