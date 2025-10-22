Erdoğan, Umman Sultanı El Said'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman ziyareti sırasında Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'e kırmızı bir Togg hediye etti.

Umman'da Erdoğan'a görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.

Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.