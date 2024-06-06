Erdoğan ve Akşener ne konuştu? İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener'in görüşmeye ilişkin kendisini bilgilendirdiğini aktaran Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler yapmış insanların bu ziyaretleri karşılıklı olarak yapmaları kadar doğal bir şey yok. Zannediyorum, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel meselelerle alakalı olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar."

"Görüşmeden Genel Merkez'in haberi yokmuş"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova ise Erdoğan-Akşener görüşmesinin perde arkasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'Devlette siyasette bulunmuş olanların bu tür görüşmelerin yapması doğaldır' yorumu yapılıyor. Bu görüşmeden Genel Merkez'in haberi olmadığını öğrendim. Randevunun grup toplantısına denk gelmesi ve haber verilmemesi tartışılıyor. İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir paylaşım da geldi. Lütfü Türkan, 'Koşu bittikten sonra koşan atlar vardır ya; onlara madalya vermiyorlar' paylaşımı yaptı.

Genel Merkez'de şaşkınlık var

Genel merkezde bir şaşkınlık var. Onlar da merakla bekleniyor.

Akşener, aday olmayacağını açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aramış. Yüz yüze görüşmenin temelinin de o günden atılmış olabileceği belirtiliyor.

Masadaki 2 konu

Peki gündemde ne vardı? 'Bu bir istişare olacak, yerel seçim sonuçları değerlendirilir ve yeni anayasa için Akşener'in görüşlerini alınır' deniyor. 'Eski bakan, eski genel başkan olmasından dolayı Akşener ismi İYİ Parti'den büyük' deniyor. 'Bazı spesifik konuları bir araya gelip değerlendirmeleri normal kabul edilmeli' deniyor. Meclis'teki aritmetikte küçük partiler var... Dolayısıyla böyle bir tabloda 2028'e doğru siyasetin nasıl şekilleneceği kulislerde konuşuluyor. Özgür Özel- Erdoğan görüşmesi ile başlamıştı normalleşme. O normalleşmeye Dervişoğlu eleştiri getiriyor ve bunu kutuplaştırma olarak görüyor.

Akşener siyaseti bırakmadı

Siyasete dönmesi konusunda yakınları tarafından 'Akşener İYİ Parti Genel başkanlığını bıraktı, siyaseti bırakmadı' deniyor."