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Erdoğan ve Malezya Başbakanı Togg'u test etti! Gülümseten anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Malezya ziyaretinde Başbakan Enver İbrahim'e Togg hediye etti. İki liderin birlikte aracı test ederken yaşadıkları anlar ise yüzlerde gülümseme oluşturdu.

Haber Merkezi
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Erdoğan ve Malezya Başbakanı Togg'u test etti! Gülümseten anlar yaşandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Başbakanlık Ofisi'nde buluştu. Erdoğan, İbrahim'e "Pamukkale beyazı" renginde bir Togg hediye etti.

Enver İbrahim, direksiyona geçti

Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver, Togg önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

"Araç çok iyi, çok sesssiz"

Bilal Erdoğan'ın da arka koltuğa geçtiği anlar kameralarla kayıt altına alındı. Tebessüm ettiren diyalogların yaşandığı o anlarda Erdoğan, İbrahim'e Togg'u nasıl bulduğunu sordu. İbrahim ise "Araç çok iyi, çok sessiz" dedi.

Gülümseten diyalog

İbrahim daha sonra "Şoförlüğüme güvenmenize şaşırdım. Çünkü çok fazla araba kullanmıyorum. Ve bizim sürücü koltuğumuz sağda. Sizinkilerde ise sol tarafta" ifadelerini kullandı. O anlar gülüşmelere neden oldu.

Malezya Başbakanı korumasız ilk defa araç kullandığını belirtirken Erdoğan ise tercümanı Fatma'yı işaret ederek "Ondan iyi koruma" olur" dedi.

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